Вірменія звернулася до ЄСПЛ із проханням застосувати тимчасовий захід щодо Азербайджану

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Представник Вірменії з міжнародних правових питань звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою застосувати проміжний захід щодо Азербайджану, що розпочав «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабасі.

Про це пише «Радио Азатутюн».

Зокрема, Вірменія вимагає зобовʼязати Азербайджан припинити обстріл всіх цивільних обʼєктів і мирних мешканців.

Омбудсмен Нагірного Карабаху Гегам Степанян, посилаючись на інформацію з моргів, повідомив, що кількість загиблих у невизнаній республіці сягнула 27, серед них — двоє цивільних. За його даними, понад 200 людей поранені.

Спікер МЗС Вірменії Ані Бадалян повідомила, що її країна направила листа до Ради Безпеки ООН та Франції з проханням скликати екстрене засідання щодо ситуації в Нагірному Карабасі. За її даними, воно відбудеться 21 вересня.