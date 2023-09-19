Міністр оборони Умєров розповів про результати «Рамштайну»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки засідання у форматі «Рамштайн».
Країни-учасниці домовилися започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition («Коаліція можливостей»).
Міністерство оборони України, у свою чергу, окреслило п’ять пріоритетних пунктів — це протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС і бронетехніка.
Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в межах формату «Рамштайн». Держави-партнери надаватимуть підтримку Силам оборони у сфері ІТ, звʼязку та кібербезпеки.
Також партнери вкотре підтвердили свою підтримку України.
- Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги, куди ввійдуть боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи підриву, радари морського огляду.
- Велика Британія постачить Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів цього року, підтримуватиме протиповітряною обороною, далекобійною зброєю, а також навчатиме українських бійців.
- Німеччина також надає Україні боєприпаси для артилерії та мінометів і дві сотні броньованих машин MRAP.
- Норвегія передасть українським військовим 50 гусеничних транспортерів M548.