У Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання Шуфрича з посади голови комітету свободи слова

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Стас Юрченко / «Ґрати»

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету свободи слова.

Пропозицію внесли очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та заступниця Олена Кондратюк.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що Шуфрича можуть звільнити вже цього тижня. Якщо заарештованого нардепа відкличуть з посади, у комітеті залишаться тільки два депутати з фракції «Слуга народу».

«Ми відкриті до пропозицій щодо нового члена комітету. Хто його має очолити? Депутат від опозиції, і не обов’язково з «Європейської солідарності», бо там вже декілька разів заявили, що вони готові. Але, може, ще хтось інший також готовий. У нас же п’ять чи шість опозиційних сил, ми маємо всіх їх опитати», — зазначив Корнієнко.