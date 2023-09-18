Ердоган попросив Ілона Маска побудувати завод Tesla в Туреччині

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив американського мільярдера Ілона Маска побудувати завод Tesla в Туреччині.

Про це пише Reuters.

Наразі Tesla має шість заводів і будує сьомий у Мексиці на півночі штату Нуево-Леон.

У травні Ілон Маск заявив, що Tesla, ймовірно, вибере місце для ще одного заводу до кінця 2023 року. У серпні компанія висловила зацікавленість у будівництві такого підприємства в Індії.

За словами Маска, Туреччина також є одним із найважливіших кандидатів на будівництво нового заводу. Він також зазначив, що багато турецьких постачальників уже працюють з Tesla.

Під час зустрічі з Маском Ердоган заявив, що Туреччина відкрита для співпраці в сфері штучного інтелекту та Starlink. Маск так само сказав, що SpaceX хоче співпрацювати з турецькою владою, щоб отримати ліцензію на надання послуг Starlink у країні.

Президент Туреччини запросив бізнесмена відвідати турецький технологічний фестиваль Teknofest в Ізмірі наприкінці вересня. Маск відповів, що із задоволенням завітає туди.