Болгарські фермери заблокували дороги в країні — протестують через імпорт українського зерна
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Болгарії фермери влаштували акцію протесту через скасування ембарго на імпорт українського зерна. Вони заблокували головні дороги країни.
Про це пише Forbes Bulgaria.
На магістральних дорогах аграрії виставили великогабаритну техніку (трактори, комбайни тощо), заблокувавши рух. Їхня головна вимога — відновити заборону на імпорт зерна з України.
У вихідні премʼєр-міністр Микола Денков заявив, що болгарські фермери «останніми днями почали поводитися, як терористи», бо вони «використовують брехливі аргументи, висувають вимоги — щоб це було негайно, якщо ви цього не зробите, ми заблокуємо країну».
Також Денков сказав, що протестувальники спочатку відмовилися від переговорів із міністром сільського господарства Кирилом Ватєвим, і з ним теж. Премʼєр-міністр удруге запросив аграріїв на зустріч.
- 14 вересня парламент Болгарії скасував заборону на імпорт українського зерна.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина. Україна судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через зернове ембарго.
- Єврокомісія зреагувала на односторонні заборони імпорту українського зерна від трьох країн і закликала їх бути конструктивними.