Болгарські фермери заблокували дороги в країні — протестують через імпорт українського зерна

Новини

У Болгарії фермери влаштували акцію протесту через скасування ембарго на імпорт українського зерна. Вони заблокували головні дороги країни.

Про це пише Forbes Bulgaria.

На магістральних дорогах аграрії виставили великогабаритну техніку (трактори, комбайни тощо), заблокувавши рух. Їхня головна вимога — відновити заборону на імпорт зерна з України.

У вихідні премʼєр-міністр Микола Денков заявив, що болгарські фермери «останніми днями почали поводитися, як терористи», бо вони «використовують брехливі аргументи, висувають вимоги — щоб це було негайно, якщо ви цього не зробите, ми заблокуємо країну».

Також Денков сказав, що протестувальники спочатку відмовилися від переговорів із міністром сільського господарства Кирилом Ватєвим, і з ним теж. Премʼєр-міністр удруге запросив аграріїв на зустріч.