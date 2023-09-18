Поліція розслідує смерть ексголови Херсонської області Геннадія Лагути

Новини

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті ексголови Херсонської області Геннадія Лагути. Справу розглядають як «умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією — «самогубство».

Про це повідомили «Бабелю» в пресслужбі поліції.

Тіло Лагути знайшли 16 вересня у Соломʼянському районі Києва. Розслідування триває.

Учора, 18 вересня, стало відомо, що помер колишній голова Херсонської області Геннадій Лагута. ОВА писала, що він «передчасно пішов з життя», але причин не зазначила. Місцеве видання «Мост» писало, що Лагута помер в одній з київських лікарень.