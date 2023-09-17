Хунти Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо підписали пакт про взаємну оборону
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Військові хунти Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо підписали пакт про взаємну оборону, за яким пообіцяли разом виступати із збройною відповіддю у разі повстання або зовнішньої агресії на одну з країн.
Про це пишуть Reuters та Deutsche Welle.
Пакт створює так званий Альянс держав Сахеля (AES). Лідери хунт заявили, що вони відчувають погіршення відносин із сусідами та міжнародними партнерами, більшість із яких засуджувала їхній прихід до влади. Окрім цього, країнам доводиться протистояти ісламістським повстанцям, які підтримуються «Аль-Каїдою» та «Ісламською державою».
- Після державного перевороту в Нігері, який стався 26 липня 2023 року, регіональний блок Економічне співтовариство західноафриканських держав пригрозив військовим вторгненням для відновлення конституційного правління в країні. Малі та Буркіна-Фасо пообіцяли прийти на допомогу Нігеру у разі нападу.
- У кінці серпня хунта Нігеру дозволила арміям сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заходити на територію країни, та просила допомоги у російської «ПВК Вагнера». Росія вкрай зацікавлена у контролі регіону Сахеля через багаті ресурси.