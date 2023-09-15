Румунія погодилася на компроміс щодо імпорту українського зерна

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Уряд Румунії висловив жаль через рішення Європейської комісії не продовжувати ембарго на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня, але заявила про готовність розглянути план регулювання експорту української сторони.

Про це повідомляється на сайті уряду Румунії.

Бухарест очікує від України плану дій щодо експортного контролю після рішення Єврокомісії. При цьому уряд зазначив, що буде ухвалювати пріоритетні рішення для захисту своїх фермерів.

Раніше повідомлялося, що Україна і ЄС домовилися збільшити потужності Дунайського коридору та перенести санітарний і фітосанітарний контроль з кордону до країн призначення української продукції. Також визначили кроки для розбудови нових зерносховищ у ЄС і сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів. Ймовірно, з цього приводу Румунія чекає пропозицій.