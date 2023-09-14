До Умані на святкування Рош га-Шана зʼїжджаються хасиди. Поліція Ізраїлю вже прибула в місто

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Гонтар Володимир / УНІАН

До Умані на щорічне святкування юдейського Нового року Рош га-Шана зʼїжджаються хасиди-паломники.

За даними Міністерства внутрішніх справ, очікується близько 30 тисяч паломників. Тільки за сьогодні в країну вʼїхали 8 726 юдеїв. У місті вже працює координаційний штаб і посилені патрулі правоохоронців.

Також 13 вересня в місто прибули ізраїльські поліцейські. Вони вже перевірили район компактного проживання та паломництва хасидів.

Окрім цього, в місті розгорнули зведений загін рятувальників. Вони працюватимуть тут до 19 вересня.