До Умані на святкування Рош га-Шана зʼїжджаються хасиди. Поліція Ізраїлю вже прибула в місто
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- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
До Умані на щорічне святкування юдейського Нового року Рош га-Шана зʼїжджаються хасиди-паломники.
За даними Міністерства внутрішніх справ, очікується близько 30 тисяч паломників. Тільки за сьогодні в країну вʼїхали 8 726 юдеїв. У місті вже працює координаційний штаб і посилені патрулі правоохоронців.
Також 13 вересня в місто прибули ізраїльські поліцейські. Вони вже перевірили район компактного проживання та паломництва хасидів.
Окрім цього, в місті розгорнули зведений загін рятувальників. Вони працюватимуть тут до 19 вересня.
- Попри війну, торік до Умані приїхали 23 тисячі хасидів, тому їх очікують і цього року. Безпеку їм тоді не гарантували через постійну загрозу ракетних і дронових атак. Спецслужби тоді повідомляли, що частина іранських дронів, які росія запускала на півдні України, мала атакувати саме хасидів в Умані. Це нібито була одна з умов Ірану.
- Паломникам і цього разу рекомендують утриматися від відвідин Умані, але Черкаська ОВА почала готуватися до Рош га-Шана.