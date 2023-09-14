Україна розраховує, що після 15 вересня ЄС скасує обмеження на експорт зерна. Для цього розробили низку кроків

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СБУ

Україна розраховує, що після 15 вересня, коли спливає дія заборони на імпорт українських зернових до ЄС, Євросоюз скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію.

Позицію 14 вересня оприлюднило Міністерство закордонних справ.

Для того щоб усунути застереження від європейських країн, Україна та ЄС домовились збільшити потужності Дунайського коридору, перенести санітарний та фітосанітарний контроль з кордону до країн призначення української продукції. Сторони також визначили кроки для розбудови нових зерносховищ на території ЄС, сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів і почали працювати над спільним митним контролем між Україною та державами-членами ЄС.

МЗС підкреслює, що конкурентом України на світових ринках зерна є росія, щодо якої не застосовують жодних обмежень зернового експорту в ЄС.