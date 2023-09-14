Україна розраховує, що після 15 вересня ЄС скасує обмеження на експорт зерна. Для цього розробили низку кроків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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СБУ
Україна розраховує, що після 15 вересня, коли спливає дія заборони на імпорт українських зернових до ЄС, Євросоюз скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію.
Позицію 14 вересня оприлюднило Міністерство закордонних справ.
Для того щоб усунути застереження від європейських країн, Україна та ЄС домовились збільшити потужності Дунайського коридору, перенести санітарний та фітосанітарний контроль з кордону до країн призначення української продукції. Сторони також визначили кроки для розбудови нових зерносховищ на території ЄС, сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів і почали працювати над спільним митним контролем між Україною та державами-членами ЄС.
МЗС підкреслює, що конкурентом України на світових ринках зерна є росія, щодо якої не застосовують жодних обмежень зернового експорту в ЄС.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Із 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах та його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Український премʼєр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго.
- 14 вересня Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна.