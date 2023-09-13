Європарламент пропонує МКС видати ордер на арешт Лукашенка за депортацію дітей з України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Європарламент у схваленій сьогодні, 13 вересня, резолюції «Про відносини з Білоруссю» визнав самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів росії в Україні, зокрема у депортації дітей. Також він просить Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт.
Парламент ЄС засудив допомогу росії у війні проти України та вивезення українських дітей з окупованих територій України до Білорусі або через її територію до так званих оздоровчих таборів, де вони зазнають примусової русифікації. В резолюції сказано, що до Білорусі доправили понад 2 150 дітей.
Резолюція також згадує про причетність білоруської організації Червоного Хреста до депортації українських дітей і висловлює підтримку українським прокурорам в розслідуванні участі Білорусі в таких депортаціях.
Парламент ЄС оцінив дії режиму Лукашенка як такі, що можуть прирівнюватися до злочину проти людяності згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.
Окрім видачі ордера на арешт Лукашенка, парламент закликає Раду Євросоюзу розширити перелік підсанкційних осіб і додати до нього причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі.
- Депортації українських дітей — це один із воєнних злочинів росії. За це Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт путіна та російської уповноваженої з питань дітей Марії Львової-Бєлової.
- У травні цього року білоруська опозиція заявила, що Лукашенко причетний до депортації понад 2 тисяч українських дітей. Вже у серпні Лукашенко сам відкрито казав, що до Білорусі продовжують вивозити «на оздоровлення» дітей із тимчасово окупованої території України.
- Тим часом, Офіс генпрокурора почав вивчати причетність Червоного Хреста Білорусі до депортації українських дітей. Його голова Дмитро Шевцов публічно зізнався телеканалу «Білорусь 1», що його організація бере участь у вивезенні дітей з України.