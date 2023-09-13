Європарламент пропонує МКС видати ордер на арешт Лукашенка за депортацію дітей з України

Новини

Reuters / «Бабель»

Європарламент у схваленій сьогодні, 13 вересня, резолюції «Про відносини з Білоруссю» визнав самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів росії в Україні, зокрема у депортації дітей. Також він просить Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт.

Парламент ЄС засудив допомогу росії у війні проти України та вивезення українських дітей з окупованих територій України до Білорусі або через її територію до так званих оздоровчих таборів, де вони зазнають примусової русифікації. В резолюції сказано, що до Білорусі доправили понад 2 150 дітей.

Резолюція також згадує про причетність білоруської організації Червоного Хреста до депортації українських дітей і висловлює підтримку українським прокурорам в розслідуванні участі Білорусі в таких депортаціях.

Парламент ЄС оцінив дії режиму Лукашенка як такі, що можуть прирівнюватися до злочину проти людяності згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Окрім видачі ордера на арешт Лукашенка, парламент закликає Раду Євросоюзу розширити перелік підсанкційних осіб і додати до нього причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі.