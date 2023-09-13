WhatsApp запустив функцію каналів

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Месенджер WhatsApp запускає канали у понад 150 країнах. Про це компанія оголосила 13 вересня.

Поки що створення каналів доступне не всім. Найближчими місяцями функцію обіцяють зробити доступною для кожного.

Також месенджер випустив оновлення: