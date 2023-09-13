WhatsApp запустив функцію каналів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Месенджер WhatsApp запускає канали у понад 150 країнах. Про це компанія оголосила 13 вересня.
Поки що створення каналів доступне не всім. Найближчими місяцями функцію обіцяють зробити доступною для кожного.
Також месенджер випустив оновлення:
- можна шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровано за вашою країною;
- можна реагувати смайлами на повідомлення і переглядати загальну кількість реакцій (ваша реакція не відображатиметься для підписників);
- незабаром адміністратори зможуть вносити зміни в пости протягом щонайбільше 30 днів;
- коли ви пересилатимете оновлення до бесід чи груп, воно міститиме посилання на канал, щоб люди могли дізнатися більше.
- Перед цим WhatsApp дозволив надсилати фотографії та відео у форматі HD, показувати екран під час відеодзвінка, автоматично блокувати дзвінки з невідомих номерів, додав можливість редагувати повідомлення (протягом 15 хвилин після відправлення) й функцію відправки повідомлень самому собі.