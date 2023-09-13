Окупанти атакували Одещину дронами. Є влучання і постраждалі
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- Ліза Бровко
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Getty
Уночі 13 вересня російські окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини ударними дронами.
Про це пише голова ОВА Олег Кіпер.
Є влучання дронів і пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Рятувальники ліквідовують наслідки.
Постраждали шестеро цивільних. Троє з них у важкому стані, а інші троє — у середньому. Їх госпіталізували.
У Силах оборони півдня уточнюють, що над областю збили 32 дрони типу Shahed.
- Уночі 7 вересня російські окупанти протягом трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Через наліт Shahed у кількох населених пунктах пошкоджені обʼєкти цивільної та припортової інфраструктури.
- 4 вересня вночі російські війська атакували Україну дронами-камікадзе, під ударом була цивільна інфраструктура Подунавʼя (Ізмаїльський район).