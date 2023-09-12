Україна готує позов проти Польщі через зернове ембарго
- Автор:
- Софія Телішевська
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Melissa Askew / Unsplash
Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин. Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ [Генеральна угода з тарифів і торгівлі]», — заявив Шмигаль.
Слова премʼєра про передвиборчий популізм повʼязані з тим, що 15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори для обрання всього складу Сейму та Сенату.
- 12 вересня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відмовиться від ембарго на імпорт українського зерна, навіть якщо воно буде зняте на рівні Євросоюзу.
- Тимчасове європейське ембарго на імпорт українського зерна до пʼяти країн ЄС закінчується 15 вересня.
- Пʼять країн ЄС — Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина — виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року.