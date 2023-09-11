Президент Бразилії не виключив арешту путіна. Але вирішувати це буде судова влада
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Бразилії рішення про те, чи заарештовувати президента росії володимира путіна, якщо він відвідає країну для саміту G20 у 2024 році, ухвалює судова система країни.
Про це 11 вересня заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва журналістам в Індії, де проходив саміт «Великої двадцятки».
«Якщо путін вирішить приїхати до Бразилії, це вирішуватиме судова система, а не мій уряд», — заявив Лула.
Однак трохи раніше, 9 вересня, він заявив, що путіна не заарештують, якщо він приїде до Бразилії на саміт у Ріо-де-Жанейро у 2024 році. «Я вважаю, що путін може легко поїхати до Бразилії. Що я можу вам сказати, так це те, що поки я президент Бразилії, а він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують», — сказав тоді Лула в інтервʼю індійському виданню Firstpost.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортації українських дітей. Відтоді країна, яка ратифікувала Римський статут, у разі приїзду до неї путіна, має його заарештувати — Бразилія ратифікувала.
- Через Римський статут і можливий арешт путін скасував поїздку до Південної Африки на саміт БРІКС. Замість нього був міністр закордонних справ Сергій Лавров.