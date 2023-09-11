Кремль підтвердив візит лідера КНДР Кім Чен Ина до росії

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Російський «Інтерфакс» пише, що в Кремлі підтвердили візит лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до росії найближчими днями.

Кім Чен Ин погодився приїхати на запрошення президента рф путіна. Це буде офіційний візит.

Раніше The New York Times із посиланням на американських чиновників писало, що сторони обговорюватимуть можливість постачання до росії північнокорейської зброї для війни в Україні та іншу військову співпрацю.

А натомість КНДР проситиме передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів. Разом з цим Кім Чен Ин хоче отримали продовольчу допомогу.

Зустріч може відбутися в кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці. Там 10—13 вересня відбуватиметься економічний форум.