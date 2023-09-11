Кремль підтвердив візит лідера КНДР Кім Чен Ина до росії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Російський «Інтерфакс» пише, що в Кремлі підтвердили візит лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до росії найближчими днями.
Кім Чен Ин погодився приїхати на запрошення президента рф путіна. Це буде офіційний візит.
Раніше The New York Times із посиланням на американських чиновників писало, що сторони обговорюватимуть можливість постачання до росії північнокорейської зброї для війни в Україні та іншу військову співпрацю.
А натомість КНДР проситиме передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів. Разом з цим Кім Чен Ин хоче отримали продовольчу допомогу.
Зустріч може відбутися в кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці. Там 10—13 вересня відбуватиметься економічний форум.
- Днями США заявили про стурбованість через переговори щодо зброї між росією та Північною Кореєю, які активно просуваються. Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії.
- У червні Bloomberg писав, що вперше з 2020 року росія відновила поставки нафти до Північної Кореї, яка перебуває під санкціями. США стверджують, що поглиблення співпраці між країнами передбачає поставки зброї від Пхеньяну для війни рф в Україні.
- На початку листопада 2022 року США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках до росії артилерійських снарядів. Наприкінці грудня 2022 року агентство Reuters писало, що російська «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї. Пхеньян відкидає звинувачення в продажі зброї росії та називає їх «безпідставними чутками».
- 5 вересня 2022 року газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.