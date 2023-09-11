Рубіалес іде з посади голови футбольної федерації Іспанії після критики за поцілунок з футболісткою
- Автор:
- Ліза Бровко
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Відсторонений президент футбольної федерації Луїс Рубіалес пішов у відставку після критики за поцілунок із футболісткою Дженні Ермосо.
Про це пише BBC.
За словами Рубіалеса, він не може продовжувати свою роботу. Також чоловік подав у відставку з посади віце-президента виконкому УЄФА.
Перед цим 81 гравець Іспанії, зокрема всі 23 переможниці Чемпіонату світу, заявили, що не будуть грати за національну збірну, поки Рубіалес на посаді. Проти чоловіка також виступили політики й знаменитості.
Коли Рубіалеса запитали, що саме змусило його піти у відставку, то він відповів — поради друзів і родини.
- Голова іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес під час нагородження переможців чемпіонату світу серед жінок в австралійському Сіднеї схопив спортсменку Дженніфер Ермосо за обличчя і поцілував її в губи. Вчинок голови іспанської футбольної федерації обурив людей у соцмережах. Багато хто назвав це ознакою тривалого сексизму у футболі.
- Ермосо відреагувала на поцілунок під час прямого ефіру та сказала, що вона «не насолодилася» ним, а потім в Instagram написала, що це не було за взаємною згодою, як стверджував Рубіалес.
- Регіональні лідери Федерації футболу Іспанії (RFEF) закликали Рубіалеса піти у відставку після інциденту, але він відмовився і назвав все, що відбувається, «соціальним убивством».
- Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відсторонила Луїса Рубіалеса на 90 днів. Йому наказали не контактувати з Ермосо та її близьким оточенням ані особисто, ані через третіх осіб. Тоді мати Рубіалеса зачинилася в церкві в Мотрілі та заявила, що голодуватиме вдень і вночі. Згодом вона потрапила до лікарні.
- Пізніше Футболістка Ермосо подала скаргу до Верховного суду Іспанії на голову футбольної федерації Іспанії Луїса Рубіалеса за сексуальне насильство і примус.