Рубіалес іде з посади голови футбольної федерації Іспанії після критики за поцілунок з футболісткою

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Відсторонений президент футбольної федерації Луїс Рубіалес пішов у відставку після критики за поцілунок із футболісткою Дженні Ермосо.

Про це пише BBC.

За словами Рубіалеса, він не може продовжувати свою роботу. Також чоловік подав у відставку з посади віце-президента виконкому УЄФА.

Перед цим 81 гравець Іспанії, зокрема всі 23 переможниці Чемпіонату світу, заявили, що не будуть грати за національну збірну, поки Рубіалес на посаді. Проти чоловіка також виступили політики й знаменитості.

Коли Рубіалеса запитали, що саме змусило його піти у відставку, то він відповів — поради друзів і родини.