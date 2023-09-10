WSJ: Українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже цієї зими
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими.
Газета The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб з України та США пише, що перших пілотів, які добре володіють англійською, можуть підготувати за пʼять місяців. На це розраховує українська сторона.
Перша група, в якій трохи менше за 10 пілотів, почне навчання на авіабазі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона. Саме вони першими можуть пересісти на F-16. Одночасно десятки українських пілотів розпочнуть курс англійської на базі ВПС Лекленд у Сан-Антоніо.
Американська сторона більш стримана в прогнозах. Газета пише, що F-16 вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі на кожну годину в повітрі. Навчання технічного персоналу може виявитися складнішим, ніж підготовка пілотів.
- Навчання українських пілотів вже почалися в Данії, Британії, а в Румунії домовилися створити тренувальний центр. Франція також доєднається до підготовки пілотів. Передати літаки Україні вже погодилися Нідерланди, Данія та Норвегія. Нідерланди передадуть Україні всі свої (загалом 42) F-16, однак «невелика частина» буде для навчань. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 і очікує, що перша партія надійде ближче до Нового року. Кількість літаків, які передасть Норвегія, поки ще невідома.