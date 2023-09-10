Україна отримає від Південної Кореї допомогу в розмірі $2,3 млрд
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна з 2025 року почне надавати Україні фінансову допомогу на відновлення.
Про це пише Yonhap.
За словами президента, $300 млн спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році, а решту $2 млрд — в 2025 році у вигляді довгострокової допомоги (на підтримку соціальної, економічної інфраструктури).
В середині липня в Україні був з візитом президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Тоді він пообіцяв більше військових поставок у поточному році та оголосив про надання $150 мільйонів для підтримки України.
На початку серпня зʼявилася інформація, що США підписали контракти з Болгарією і Південною Кореєю, а також переконують Японію приєднатися постачання боєприпасів Україні.
- Військової допомоги Південна Корея Україні не надає. Однак у травні газета The Wall Street Journal писала, що Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів Сполученим Штатам, які ті надсилають Україні.
- У березні Південна Корея домовилася зі США про позику 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. За даними анонімних урядових джерел, Південна Корея вирішила не продавати боєприпаси, а позичити їх, щоб мінімізувати імовірність використання цих снарядів у війні в Україні. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що союзники шукають шляхи підтримати Україну, щоб допомогти захистити її свободу, але відмовилося надати деталі.