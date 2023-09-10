Україна отримає від Південної Кореї допомогу в розмірі $2,3 млрд

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Reuters

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна з 2025 року почне надавати Україні фінансову допомогу на відновлення.

Про це пише Yonhap.

За словами президента, $300 млн спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році, а решту $2 млрд — в 2025 році у вигляді довгострокової допомоги (на підтримку соціальної, економічної інфраструктури).

В середині липня в Україні був з візитом президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Тоді він пообіцяв більше військових поставок у поточному році та оголосив про надання $150 мільйонів для підтримки України.

На початку серпня зʼявилася інформація, що США підписали контракти з Болгарією і Південною Кореєю, а також переконують Японію приєднатися постачання боєприпасів Україні.