Президент Бразилії заявив, що не арештує путіна, якщо той приїде на саміт G20 до цієї країни

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Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва в інтервʼю Firstpost заявив, що путіна не арештують, якщо той приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро в 2024 році.

«Вірю, що путін може легко поїхати до Бразилії. Якщо я буду президентом Бразилії і він приїде до Бразилії, його в жодному разі не заарештують», — сказав він.

На цьогорічний саміт G20, який відбувається в Індії 9–10 вересня, путін не поїхав.