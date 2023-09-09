Голова МЗС Кулеба пояснив, чому злочин агресії росії проти України має розглядати саме міжнародний трибунал, а не гібридний

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Reuters / «Бабель»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що злочин агресії росії проти України має розглядати саме міжнароний трибунал, а не гібридний.

Про це він сказав у виступі на щорічній конференції YES.

«Ми повинні йти до міжнародного трибуналу, тому що гібридний трибунал не дає відповіді на запитання, як переслідувати «трійку», про яку я вже згадував», — зазначив він.

Кулеба визнав, що з цього приводу в України є розбіжності з «Великою сімкою», бо вона «твердо виступає за інтернаціоналізований трибунал, який є гібридним».

Кулеба зізнався, що вперше за час своєї роботи на посаді міністра закордонних справ він не бачить виходу із ситуації. «Тому що наші друзі й партнери, яких ми дуже цінуємо і поважаємо, зайняли тверду позицію. І я вважаю, що заради міжнародного трибуналу, заради справедливості, заради боротьби з безкарністю, заради того, щоб віддати належне жертвам і родичам у часи, коли закон не відповідає меті — почесній, гідній меті служіння правосуддю, ми повинні розвивати міжнародне право, як це було в попередні десятиліття, і зробити правосуддя можливим», — наголосив він.

Кулеба нагадав, що відповіддю на Другу світову війну був Нюрнберзький трибунал, який став прецедентом створення міжнародного трибуналу, бо це не було передбачено тодішнім діючим правом.

Відповіддю на масові вбивства і злочини, скоєні в колишній Югославії, став Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії. «І це був прецедент, тому що не було іншого інструменту для реагування на це», — додав він.

«Тому моє запитання до міжнародної спільноти зараз: якщо ми маємо обирати між правосуддям і законодавством, ми завжди повинні обирати правосуддя і, відповідно, змінювати міжнародне законодавство. Якщо цього не відбувається, то ті, хто виступає проти цього рішення, по суті, роблять чітку політичну і юридичну заяву, що ця агресія росії проти України є менш важливою, ніж війна в Югославії та Друга світова війна й виклики, створені цими війнами. Це несправедливо», — наголосив Кулеба.