Футболістка Ермосо подала скаргу до суду на голову футбольної федерації Іспанії Луїса Рубіалеса — він її поцілував
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Прокуратура подала скаргу до Верховного суду Іспанії проти відстороненого президента футбольної федерації Луїса Рубіалеса за сексуальне насильство і примус.
Про це повідомляє BBC.
На церемонії вручення медалей у фіналі Чемпіонату світу з футболу серед жінок Рубіалес взяв Ермосо за обличчя і поцілував у губи. За словами футболістки, вона на це не погоджувалася і цей вчинок їй не сподобався. Ермосо подала скаргу. Тепер суд має висунути Рубіалесу офіційні звинувачення.
Скарга Ермосо стосувалася сексуального насильства, але прокурор Марта Дурантез Гіл додала звинувачення у примусі.
«Прокуратура вимагає, щоб Луїс Рубіалес був допитаний як обвинувачений, а Дженні Ермосо — як потерпіла», — заявили в прокуратурі.
- Регіональні лідери Федерації футболу Іспанії (RFEF) закликали Рубіалеса піти у відставку після інциденту, але він відмовився і назвав все, що відбувається, «соціальним убивством».
- Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відсторонила Луїса Рубіалеса на 90 днів. Йому наказали не контактувати з Ермосо та її близьким оточенням ані особисто, ані через третіх осіб.
- Мати Рубіалеса зачинилася в церкві в Мотрілі та заявила, що голодуватиме вдень і вночі. Згодом вона потрапила до лікарні.