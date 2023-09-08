Футболістка Ермосо подала скаргу до суду на голову футбольної федерації Іспанії Луїса Рубіалеса — він її поцілував

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Прокуратура подала скаргу до Верховного суду Іспанії проти відстороненого президента футбольної федерації Луїса Рубіалеса за сексуальне насильство і примус.

Про це повідомляє BBC.

На церемонії вручення медалей у фіналі Чемпіонату світу з футболу серед жінок Рубіалес взяв Ермосо за обличчя і поцілував у губи. За словами футболістки, вона на це не погоджувалася і цей вчинок їй не сподобався. Ермосо подала скаргу. Тепер суд має висунути Рубіалесу офіційні звинувачення.

Скарга Ермосо стосувалася сексуального насильства, але прокурор Марта Дурантез Гіл додала звинувачення у примусі.

«Прокуратура вимагає, щоб Луїс Рубіалес був допитаний як обвинувачений, а Дженні Ермосо — як потерпіла», — заявили в прокуратурі.