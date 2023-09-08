САП і НАБУ заарештували активи Коломойського у справі про ПриватБанк
- Автор:
- Ліза Бровко
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заарештували активи колишнього бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського на 48 годин. Його підозрюють у заволодінні понад 9,2 мільярда гривень коштів банку.
Про це пише пресслужба САП.
Ідеться про тисячу обʼєктів нерухомості, понад 1,6 тисячі машин і суден, а також про частки в компаніях на понад 3 мільярди гривень.
САП і НАБУ направили клопотання про арешт до Вищого антикорупційного суду.
- У лютому 2021 року НАБУ повідомило колишнім посадовцям ПриватБанку про підозру в розтраті понад 136 мільйонів гривень через схему страхових виплат. Уже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 мільйонів, у вересні 2022 року додали розтрату 85,2 мільйона гривень.
- Ігор Коломойський наразі перебуває в СІЗО — 2 вересня йому повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.
- 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти».