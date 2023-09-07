Комітет обиратиме претендента на «Оскар» від України серед 5 фільмів. Ось перелік
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Український оскарівський комітет завершив прийом заявок на участь у відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».
Пресслужба Української кіноакадемії повідомила, що в переліку пʼять стрічок:
- «20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов.
Документальний фільм, який створили міжнародні журналісти Associated Press. Вони залишалися в оточеному окупантами Маріуполі та зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.
- «Залізні метелики», режисер Роман Любий.
Документальний фільм про розслідування збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17 на початку російсько-української війни. Стрічка розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.
- «Памфір», режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.
Історія фільму розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімʼї приїжджає додому після тривалих заробітків й постає перед труднощами, що спіткали його рідних. Події відбуваються під час свята Маланки та засновані на біблійній історії про Авраама.
- «Терикони», режисер Тарас Томенко.
Історія про дітей, які бачать війну на власні очі, постраждали від обстрілів, втратили батьків і близьких, і про дитинство, що продовжується, попри війну.
- «ШТТЛ», режисер Адрієн Волтер.
Історія про кохання юних мешканців штетла (містечко на ідіш) на Львівщині в червні 1941-го, за добу до наступу нацистів. Історична основа фільму — доля містечка Сокаль на Львівщині, яке було знищене німецькою армією.
Комітет розгляне всі заявки та відбере фільм, який зрештою представлятиме Україну на 96-й премії «Оскар». У 2022 році Україну представляв фільм «Клондайк».