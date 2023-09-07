Комітет обиратиме претендента на «Оскар» від України серед 5 фільмів. Ось перелік

Новини

Getty Images / «Бабель»

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок на участь у відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Пресслужба Української кіноакадемії повідомила, що в переліку пʼять стрічок:

«20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов.

Документальний фільм, який створили міжнародні журналісти Associated Press. Вони залишалися в оточеному окупантами Маріуполі та зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.

«Залізні метелики», режисер Роман Любий.

Документальний фільм про розслідування збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17 на початку російсько-української війни. Стрічка розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.

«Памфір», режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Історія фільму розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімʼї приїжджає додому після тривалих заробітків й постає перед труднощами, що спіткали його рідних. Події відбуваються під час свята Маланки та засновані на біблійній історії про Авраама.

«Терикони», режисер Тарас Томенко.

Історія про дітей, які бачать війну на власні очі, постраждали від обстрілів, втратили батьків і близьких, і про дитинство, що продовжується, попри війну.

«ШТТЛ», режисер Адрієн Волтер.

Історія про кохання юних мешканців штетла (містечко на ідіш) на Львівщині в червні 1941-го, за добу до наступу нацистів. Історична основа фільму — доля містечка Сокаль на Львівщині, яке було знищене німецькою армією.

Комітет розгляне всі заявки та відбере фільм, який зрештою представлятиме Україну на 96-й премії «Оскар». У 2022 році Україну представляв фільм «Клондайк».