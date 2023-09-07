Підрив Каховської ГЕС: Україна втратила до 40% річних запасів прісної води

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Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила 35—40% запасів прісної води, яку можна було б спожити протягом року.

Про це повідомив гендиректор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота в етері телемарафону.

До підриву дамби у водосховищі було 18,6 млн кубокілометрів води, а зараз у руслі річки Дніпро залишилося 3—3,5 млн кубокілометрів.

Щоб Каховське водосховище не спрацювалося повністю, потрібно звести гідроспоруди до весняного водопілля. Якщо не встигнути, то доведеться чекати ще рік. Будівництво споруди має зайняти, за словами Сироти, три місяці.