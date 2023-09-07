Підрив Каховської ГЕС: Україна втратила до 40% річних запасів прісної води
- Автор:
- Ліза Бровко
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Unsplash
Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила 35—40% запасів прісної води, яку можна було б спожити протягом року.
Про це повідомив гендиректор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота в етері телемарафону.
До підриву дамби у водосховищі було 18,6 млн кубокілометрів води, а зараз у руслі річки Дніпро залишилося 3—3,5 млн кубокілометрів.
Щоб Каховське водосховище не спрацювалося повністю, потрібно звести гідроспоруди до весняного водопілля. Якщо не встигнути, то доведеться чекати ще рік. Будівництво споруди має зайняти, за словами Сироти, три місяці.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. За підрахунками Міністерства економіки і KSE Institute, прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС перевищують $2 мільярди.
- 19 серпня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню, оскільки зруйновані 11 із 28 прольотів греблі.