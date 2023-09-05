Медіа: Вірменія вперше з початку війни відправила до України гуманітарну допомогу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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MEHR News Agency
Вірменія вперше від початку повномасштабного російського вторгнення передала Україні гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє вірменська філія «Радіо Свобода» із посиланням на джерела.
Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться — поки що невідомо. За словами джерела видання, про це Єреван оголосить найближчим часом.
- До цього Вірменія не відправляла Україні ані військову, ані гуманітарну допомогу. У червні 2023 року премʼєр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником росії у війні проти України. Він наголосив, що війна дуже сильно впливає на всі міжнародні відносини Вірменії. Пашинян зазначив, що на Заході вважають Вірменію союзником росії, але в росії бачать, що Єреван не підтримує війну.
- У вересні Нікол Пашинян заявив, що політика країни, заснована на тому, щоб покладатися винятково на росію як гаранта своєї безпеки, була стратегічною помилкою. Архітектура безпеки Єревану на 99,999% була повʼязана з росією, зокрема коли справа стосувалася закупівлі зброї та боєприпасів. Зараз рф це все використовує на війні в Україні.