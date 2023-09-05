ДБР оголосило в розшук колишнього нардепа Вадима Рабіновича

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Гонтар Володимир / УНІАН

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього народного депутата України від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадима Рабіновича.

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На сайті МВС зазначено, що екснардеп переховується від органів досудового розслідування. Де саме він зараз перебуває — не уточнили.