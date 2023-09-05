Російський пілот-перебіжчик розповів деталі операції ГУР «Синиця». Іншим пілотам пропонували здатися — вони відмовилися

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

При перетині російсько-українського кордону під час операції ГУР «Синиця» по вертольоту Мі-8 відкрили вогонь, тоді пілот Максим Кузьмінов отримав вогнепальне поранення ноги. На думку пілота, стріляли росіяни.

Це розповів російський пілот Максим Кузьмінов на спільній з ГУР пресконференції.

Кузьмінов розповів, що 9 серпня о 16:30 злетів з аеродрому «Курськ», що в районі Шебекіного. Він летів на гранично малій висоті у 5—10 метрів і в режимі радіомовчання.

За словами пілота, у нього й екіпажу не було при собі зброї. Ніхто не опирався перельоту через кордон, оскільки штурман не вмів пілотувати. Після поранення пілот відлетів на 20 кілометрів від кордону вглиб України та приземлився в узгодженому місці. Кузьмінов намагався заспокоїти колег, але йому це не вдалося. Інші двоє членів екіпажу почали поводитися агресивно, вибігли з вертольоту та побігли в бік кордону. Їх ліквідували.

Пілоту, за його словами, пообіцяли державні виплати (а це пів мільйона доларів), нові документи й безпеку для нього і рідних.

Кузьмінов розповів, що наважився на спецоперацію, тому що вирішив не воювати проти України й вважає війну злочинною зі боку рф. Згодом льотчик через соціальні мережі звернувся до ГУР і розпочав секретне листування.

«Українські агенти не навʼязували рішення, це було моє рішення, мене ніхто не примушував. Десь пів року ми будували маршрути, думали, як краще і безпечніше все організувати, та 9 серпня 2023 року все сталося», ― пояснив Максим Кузьмінов.

Представники ГУР Андрій Юсов і Артем Шевченко заявили, що результат спецоперації буде згубним для планів ворога, а українська розвідка зможе зрозуміти російську систему звʼязку та безпеки.