NYT: Кім Чен Ин планує відвідати рф, щоб поговорити з путіним про зброю і технології

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує приїхати до росії у вересні, щоб зустрітися з путіним.

Про це пише The New York Times із посиланням на американських чиновників.

На зустрічі сторони обговорюватимуть можливість постачання до рф північнокорейської зброї для ведення війни в Україні та іншої військової співпраці.

За постачання зброї КНДР хоче отримати передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів. А також — продовольчу допомогу.

За даними джерел, Кім Чен Ин може поїхати з Пхеньяну на бронепоїзді до Владивостока. Чи їхатиме він до Москви — невідомо.

Зустріч путіна з Кім Чен Ином, імовірно, відбудеться в кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці, де 10—13 вересня відбуватиметься економічний форум.