NYT: Кім Чен Ин планує відвідати рф, щоб поговорити з путіним про зброю і технології
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує приїхати до росії у вересні, щоб зустрітися з путіним.
Про це пише The New York Times із посиланням на американських чиновників.
На зустрічі сторони обговорюватимуть можливість постачання до рф північнокорейської зброї для ведення війни в Україні та іншої військової співпраці.
За постачання зброї КНДР хоче отримати передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів. А також — продовольчу допомогу.
За даними джерел, Кім Чен Ин може поїхати з Пхеньяну на бронепоїзді до Владивостока. Чи їхатиме він до Москви — невідомо.
Зустріч путіна з Кім Чен Ином, імовірно, відбудеться в кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці, де 10—13 вересня відбуватиметься економічний форум.
- Днями США заявили про стурбованість через переговори щодо зброї між росією та Північною Кореєю, які активно просуваються. Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії.
- У червні Bloomberg писав, що вперше з 2020 року росія відновила поставки нафти до Північної Кореї, яка перебуває під санкціями. США стверджують, що поглиблення співпраці між країнами передбачає поставки зброї від Пхеньяну для війни рф в Україні.
- На початку листопада 2022 року США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках до росії артилерійських снарядів. Наприкінці грудня 2022 року агентство Reuters писало, що російська «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї. Пхеньян відкидає звинувачення в продажі зброї росії та називає їх «безпідставними чутками».
- 5 вересня 2022 року газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.