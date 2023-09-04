Залужний призначив військкомом Львівської області Героя України Чаюка
- Автор:
- Ліза Бровко
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив начальником Львівського обласного ТЦК і СП (військкомату) полковника Дениса Чаюка, пише пресслужба.
Денис Чаюк брав участь у російсько-українській війні й був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади.
Під час АТО та ООС брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве. У повномасштабній війні він тримав оборону півдня України і 22 березня 2022 року під час визволення села Малинівка на Запоріжжі отримав поранення в ногу. Через місяць президент Зеленський нагородив Чаюка званням Героя України.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінили чоловіками, які отримали поранення на війні.
- 17 серпня Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає звільнення всіх обласних військкомів.
- Державне бюро розслідувань розслідує понад 100 справ щодо посадовців військкоматів. Основні зловживання — схеми з виплатами, допомога в перетині кордону і побиття військових.