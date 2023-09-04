Кулеба: Україна має фотодокази падіння дронів Shahed в Румунії

Новини

Пресслужба Кабінету міністрів України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed у Румунії у ніч проти 4 вересня.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Києві, передає «Укрінформ».

«Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони [влада Румунії] зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало», – сказав Кулеба.

За його словами, Україна готова поділитися фото інциденту, але остаточні висновки робитиме румунська влада. На думку Кулеби, вона також має сказати, що з цим робитиме.

«Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція», – пояснив міністр.