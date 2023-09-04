Президент Туреччини зустрівся з путіним. Говорили про «зернову ініціативу»
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- Олександр Рубан
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Сьогодні, 4 вересня, в Сочі Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з путіним. На зустрічі говорили про поновлення «зернової ініціативи». Президент рф сказав, що «російська сторона відкрита до цих переговорів».
Про це повідомляє турецька держагенція «Анадолу».
За словами Ердогана, результатом перемовин буде «послання» світу «щодо кроку назустріч слаборозвиненим африканським країнам».
Ердоган і путін також обговорили товарообіг між Туреччиною та росією (зараз він становить $62 мільярда — планують довести цей показник до $100 мільярдів на рік), перехід на взаємні розрахунки в нацвалюті та створення російського газового хабу в Туреччині.
- 17 липня 2023 року Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту. За таких умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн продовольства.