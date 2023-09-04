Президент Туреччини зустрівся з путіним. Говорили про «зернову ініціативу»

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Сьогодні, 4 вересня, в Сочі Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з путіним. На зустрічі говорили про поновлення «зернової ініціативи». Президент рф сказав, що «російська сторона відкрита до цих переговорів».

Про це повідомляє турецька держагенція «Анадолу».

За словами Ердогана, результатом перемовин буде «послання» світу «щодо кроку назустріч слаборозвиненим африканським країнам».

Ердоган і путін також обговорили товарообіг між Туреччиною та росією (зараз він становить $62 мільярда — планують довести цей показник до $100 мільярдів на рік), перехід на взаємні розрахунки в нацвалюті та створення російського газового хабу в Туреччині.