У ПАР не знайшли доказів поставок зброї росії

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Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що розслідування не знайшло доказів поставок зброї росії судном Lady R.

Про це пише Reuters.

За його словами, група експертів не знайшла жодного доказу поставок і відповідних дозволів. Рамафоса запевняє, що ніякої зброї до рф з ПАР не вивозили.

Президент каже, що судно Lady R доставляло на базу в ПАР обладнання, яке замовляла компанія Armscor для Сил національної оборони. Детально про вантаж він відмовився розповідати.