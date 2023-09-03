В українській армії запровадили майже чверть стандартів НАТО

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В українській армії запровадили 287 стандартів НАТО. Це майже чверть від загалом понад 1 200 стандартів. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтервʼю Укрінформу.

З цих 287 стандартів:

174 — в межах Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);

113 — ініціативні.

Олексій Резніков пояснив, що за останнім показником Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО й навіть перевищує показники деяких держав-членів.

До кінця 2023 року прийняли до виконання та планують запровадити ще близько 200 стандартів. Однак є певні стандарти, які Україні не потрібно впроваджувати. Наприклад, стандарт щодо якості питної води для забезпечення війська — в Україні він вищий порівняно з країнами НАТО.

Загалом, за словами Резнікова, для членства в НАТО не треба запроваджувати всі понад 1 200 стандартів. У середньому країни-члени Альянсу запровадили приблизно 30%. Наприклад, якщо це не морська держава, то вона не повинна мати стандарти щодо флоту. Якщо немає космічних сил, то немає і стандартів, повʼязаних з космосом.

Міністр пояснив, що визначальним при ухваленні рішення запрошувати чи не запрошувати Україну до НАТО будуть три фактори:

наявність демократичного цивільного контролю над Збройними силами, тобто міністр оборони та заступник міністра — цивільні;

зрозумілі й прозорі процедури забезпечення Сил оборони — коли зрозуміло, як витрачаються кошти, як планується бюджет;

спільне планування операцій.

11 липня на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники та будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс скасував ПДЧ для України. Натомість країни «Великої сімки» та країни Північної Європи заявили про готовність надати гарантії безпеки для України. Детальніше про них тут. Вже 24 країни НАТО підтримали членство України.