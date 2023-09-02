«Схеми» показали триповерхову резиденцію предстоятеля УПЦ МП Онуфрія в Лаврі

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«Схеми» показали колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. Раніше туди журналістів не пускали.

У триповерховій будівлі на території Нижньої лаври є сауна, приватні покої, трапезні й кімнати для переговорів. У резиденції раніше проводили Священний синод Московського патріархату і читали молитви за російських військовополонених уже під час повномасштабної війни.

Зараз у резиденції не залишилося меблів, ікон і навіть освітлення — усе вивезли представники УПЦ МП. Будівлю журналістам показував виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.