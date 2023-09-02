NYT: Meta може зробити платну версію Instagram і Facebook без реклами

Новини

Bloomberg / Contributor / Getty images

Компанія Meta розмірковує над створенням платних версій Facebook і Instagram, у яких не буде реклами.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

За словами джерел газети, відсутність реклами може допомогти Meta уникнути проблем із цифровим законодавством ЄС і зменшити занепокоєння європейських регуляторів щодо приватності.

При цьому безкоштовна версія з рекламою у Європі теж працюватиме. Скільки коштуватимуть платні версії застосунків і коли компанія їх випустить — поки що невідомо.

Європа є другим за прибутковістю регіоном для Meta після Північної Америки. Минулого року доходи Meta становили майже $117 мільярдів.