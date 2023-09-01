У Чехії засудили до 21 року снайпера, який воював проти України
- Автор:
- Анна Холоднова
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ČTK/Třeštík Jan
Суд у Празі засудив чеського найманця Алоїза Полака, який воював в Україні на боці росії.
Про це пише агентство «Чеські новини».
За даними слідства, чеський снайпер вбив щонайменше чотирьох українських військових. Прокурор просив для нього 25 років за ґратами. Захисник оскаржив вирок, зазначивши, що його клієнт, імовірно, уже загинув.
Міський суд Праги розглядав його справу вже втретє. Полака знову визнали винним у теракті та участі в терористичному угрупованні. Під час попередніх засідань його засуджували до 20 років позбавлення волі, але тоді вирок базувався на зізнаннях самого Полака у Facebook. Зараз обвинувачення ґрунтується на висновку експертів і метаданих фото.
Слідство встановило, що в грудні 2016 року чеський найманець виїхав із Праги в Україну, щоб воювати за «ДНР». Спочатку він був снайпером, згодом — командував взводом.
Полак був дуже активним у Facebook, але з квітня 2022 року більше нічого не писав. Саме тому адвокат зробив висновок, що він загинув. Однак суд мав докази, що на початку літа 2023 року Полак все ще воював в Україні.
Якщо найманець повернеться до Чехії, він зможе вимагати нового розгляду своєї справи. У таких випадках первинний вирок автоматично скасовується, і людину судять знову.
- У 2021 році Окружний суд чеського міста Пльзень засудив до 20 років колонії суворого режиму бойовика «ДНР», який воював проти сил України на Донбасі у 2015 році. Вирок винесли 27-річному Лукашу Новачеку.
- Раніше до 20 років позбавлення волі заочно засудили Іржі Урбанека з позивним «Бегемот». З 2015 до 2018 року він копав окопи, патрулював вулиці, а також був безпосередньо на місці бойових дій під Мар’їнкою, Красногорівкою та Спартаком.
- Чех Павел Кафка, якого засудили до трьох років позбавлення волі за участь у бойових діях на боці сепаратистів, написав листа в українське посольство в Чехії, в якому покаявся у своїх вчинках.
- Законодавство забороняє громадянам Чехії служити в іноземних збройних силах, якщо це не армія НАТО. Щоб легально брати участь у бойових діях на боці іншої держави, бійці мають попросити дозволу в президента. У серпні 2023 року президент Чехії Петр Павел дозволив ще 14 громадянам брати участь у війні в Україні на боці Сил оборони.