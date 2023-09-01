У Чехії засудили до 21 року снайпера, який воював проти України

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ČTK/Třeštík Jan

Суд у Празі засудив чеського найманця Алоїза Полака, який воював в Україні на боці росії.

Про це пише агентство «Чеські новини».

За даними слідства, чеський снайпер вбив щонайменше чотирьох українських військових. Прокурор просив для нього 25 років за ґратами. Захисник оскаржив вирок, зазначивши, що його клієнт, імовірно, уже загинув.

Міський суд Праги розглядав його справу вже втретє. Полака знову визнали винним у теракті та участі в терористичному угрупованні. Під час попередніх засідань його засуджували до 20 років позбавлення волі, але тоді вирок базувався на зізнаннях самого Полака у Facebook. Зараз обвинувачення ґрунтується на висновку експертів і метаданих фото.

Слідство встановило, що в грудні 2016 року чеський найманець виїхав із Праги в Україну, щоб воювати за «ДНР». Спочатку він був снайпером, згодом — командував взводом.

Полак був дуже активним у Facebook, але з квітня 2022 року більше нічого не писав. Саме тому адвокат зробив висновок, що він загинув. Однак суд мав докази, що на початку літа 2023 року Полак все ще воював в Україні.

Якщо найманець повернеться до Чехії, він зможе вимагати нового розгляду своєї справи. У таких випадках первинний вирок автоматично скасовується, і людину судять знову.