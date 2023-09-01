Кирило Буданов: Безпілотники, якими атакували авіабазу у Пскові, запускали з території росії

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Reuters / «Бабель»

Безпілотники, за допомогою яких атакували авіабазу «Крести» у Пскові, запускали з території росії. Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у коментарі The War Zone.

«Ми працюємо з території росії», — повідомив Буданов, проте не уточнив, чи атакували розвідники, чи російські партизани. Він також відмовився повідомити, які дрони та в якій кількості використовували.

За словами Буданова, результат атаки — це два знищені та два серйозно пошкоджені транспортні борти Іл-76. Їх росія використовує для перевезення військових вантажів і десантників. У верхній частині літака розташовані паливні баки та важлива частина лонжерона крила — саме ці секції літака спеціально атакували дрони.

Також The War Zone опублікувало супутникові знімки аеродрому «Крести». Видно, що два літаки повністю знищені та ще два пошкоджені. Буданов передав виданню і фото моменту ураження одного з літаків — це знімок з інфрачервоної камери дрона, який брав участь в атаці.