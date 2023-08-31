Соцмережа X планує збирати біометричні дані, інформацію про роботу та навчання

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Соціальна мережа X (Twitter) оновила свою політику конфіденційності і додала до неї новий вид даних користувача, які вона планує збирати — біометричні.

Про це повідомляє Bloomberg.

«На підставі вашої згоди ми можемо збирати та використовувати вашу біометричну інформацію з метою безпеки та ідентифікації», — йдеться у новій політиці компанії.

Біометрія призначена для преміум-користувачів і надасть їм можливість надати свій державний ідентифікатор та фотографію, щоб підвищити рівень перевірки.

«Це додатково допоможе нам привʼязати, для тих, хто забажає, обліковий запис до реальної людини через обробку її посвідчення особи. Це також допоможе X боротися зі спробами видачі себе за іншу людину та зробити платформу безпечнішою», — йдеться у заяві X.

X заявила, що також має намір збирати інформацію про роботу та історію освіти користувачів — «аби рекомендувати потенційні вакансії та ділитися ними з потенційними роботодавцями, а також щоб показувати вам більш релевантну рекламу».