Адміністрація Байдена вперше передасть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав
- Автор:
- Софія Телішевська
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@iingwen / Twitter
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.
Тайвань отримає від США допомогу на $80 мільйонів. Представник Держдепу підтвердив CNN схвалення військової допомоги, наголосивши, що вона не означає зміни політики «одного Китаю».
Попри це китайське Міністерство закордонних справ різко відреагувало на новину, закликавши США «припинити посилення американсько-тайванських військових звʼязків і озброєння Тайваню» і «припинити створювати напруженість по той бік Тайванської протоки».
Насправді США вже продавали зброю Тайваню, але тоді це було в межах окремої програми іноземних військових продажів (FMS).
Відповідно до ухваленого минулого року закону, уряд США має право витрачати до двох мільярдів доларів щорічно на військову грантову допомогу Тайваню з 2023 до 2027 року.
Раніше в серпні Адміністрація президента США звернулась до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.
- МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.
- 26 липня Тайвань уперше провів військові навчання в міжнародному аеропорту «Таоюань» — солдати тренувалися захищати обʼєкт від потенційного нападу Пекіну. Аналітики зазначають, що Тайвань використав досвід оборони аеропорту «Антонов» під Києвом українськими бійцями, які захищали його від атак російських десантників.