У Дніпрі після інциденту з пʼяним водієм порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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ДБР
У Дніпрі поліція порушила справу через посягання на життя патрульних (ст. 348 Кримінального кодексу України). Ідеться про інцидент 29 серпня, коли між поліцейськими та водієм сталась бійка, а потім чоловіка застрелили.
Про це повідомили в Нацполіції.
За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.
- 29 серпня у Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив пʼяного водія, що порушив ПДР.
- Прокуратура зазначає, що патрульні спинили авто й попросили пасажирів, серед яких були й неповнолітні, вийти з автомобіля. Ті відмовились, після чого поліцейські застосували силу та газовий балончик. Сталася бійка, під час якої поліцейський тричі вистрелив у спину потерпілому. Від отриманих поранень той помер.
- ДБР повідомляло, що правоохоронці намагались зупинити в середмісті Дніпра елітне авто, водій якого ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав усі ознаки алкогольного спʼяніння. Під час інциденту правоохоронець вистрелив у чоловіка, через що той помер.
- 30 серпня Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамери поліцейського, який застрелив пʼяного чоловіка.