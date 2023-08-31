Новим міністром оборони Британії став Грант Шеппс

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Посаду міністра оборони Великої Британії тепер обійматиме ексочільник Міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності Грант Шеппс.

Про це йдеться на офіційному акаунті премʼєра Ріші Сунака в X (Twitter).

Своє призначення Шеппс прокоментував так: «Я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших [британських] Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великою Британіїю України в її боротьбі проти варварського вторгнення путіна». Також він подякував Бену Воллесу за «величезний внесок» в оборону та глобальну безпеку країни.

Грант Шеппс раніше працював міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем із питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії. Минулого тижня він, ще перебуваючи на посаді міністра енергетики, відвідав Україну. Тоді він оголосив, що Британія профінансує збільшення ядерного потенціалу України на $245 мільйонів.

Шеппс також брав участь у великій конференції щодо відновлення України в Лондоні 21 червня 2023 року, а навесні 2022-го він розповідав, що прийняв у себе вдома родину українських біженців.