Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес подав у відставку

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PA Media

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пішов з посади і офіційно повідомив про це прем’єр-міністра Ріші Сунака.

Про це пише Sky News.

«Було честю служити цій великій нації», — написав міністр на X (Twitter).

У листі до Сунака Воллес високо оцінив Збройні сили та розвідку, з якими він працював з 2016 року, а також відзначив реакцію уряду на війну росії в Україні.

«Сполучене Королівство поважають у всьому світі за наші Збройні сили, і ця повага лише зросла після [початку] війни в Україні», — написав він.

Він подякував премʼєр-міністру і пообіцяв у подальшому підтримувати британський уряд. Воллес обіймав посаду міністра оборони найдовше серед консерваторів.