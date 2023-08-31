Генштаб: Сили оборони за добу знищили понад 30 артсистем росіян

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Getty Images / «Бабель»

За добу між Силами оборони України й російським військом відбулося 40 боєзіткнень. Росія втратила 610 окупантів, 13 танків і 31 артилерійську систему.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішний наступ у районах Новоєгорівки та Білогорівки, а на Бахмутському не мали успіху в районах Кліщіївки та Курдюмівки.

На Марʼїнському напрямку українські бійці стримують наступ російських військ у районі Марʼїнки Донецької області. Сили оборони відбили атаки російських військ на Шахтарському напрямку в районі Старомайорського на Донеччині.

На Запорізькому напрямку російські окупанти безуспішно наступали в районі Вербового.

Українська авіація протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління і станцію РЕБ окупантів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ