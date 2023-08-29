Bloomberg: путін поїде в Китай, це перший його візит за кордон після видачі ордера на арешт
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- Олександр Рубан
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Getty Images / «Бабель»
Президент росії погодився на перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні анонімні обізнані джерела.
Три обізнані джерела Bloomberg зазначають, що Кремль готує візит путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях», що відбудеться у жовтні. Одне з джерел повідомило, що путін прийняв запрошення Сі Цзіньпіна взяти участь у заході.
Востаннє путін відвідував Китай у 2022 році на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні, напередодні 24 лютого.
- Путін не покидав росію після того, як суд у Гаазі оголосив ордер на його арешт (але нібито «відвідував» окупований Маріуполь).
- 22—25 серпня він пропустив саміт БРІКС у Південній Африці, адже тамтешній уряд мав заарештувати його. Натомість саміт відвідав Сергій Лавров, а путін виступив онлайн.
- Також путін повідомив премʼєр-міністра Індії Нарендру Моді, що не візьме участі в саміті G20 наступного місяця, хоча Індія не є підписантом Римського статуту, на підставі якого діє Міжнародний кримінальний суд. Тобто Індія може не арештовувати путіна за ордером.