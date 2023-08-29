ВАКС залишив під вартою нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька
- Автор:
- Анна Холоднова
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька, якого раніше викрили на хабарі у $85 тисяч за передачу в оренду землі Національної академії аграрних наук України.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
ВАКС відмовив депутату в задоволенні апеляційної скарги. Він перебуватиме в СІЗО з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. Рішення набуває законної сили з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
- У серпні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол на Анатолія Гунька через годинник Breguet вартістю понад $10 тисяч, який йому подарував помічник.
- 8 серпня Національне антикорупційне бюро викрило Анатолія Гунька на отриманні $85 тисяч хабаря (це був перший транш). Він за гроші передавав в оренду землю Національної академії аграрних наук. У Гунька були спільники, їм усім загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 9 серпня Гунько отримав підозру. Свої «послуги» він оцінив у $130 доларів за гектар землі.
- 9 серпня Вищий антикорупційний суд арештував Гунька з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень.