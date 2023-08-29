Антитерористичне управління Чехії веде розслідування проти австрійського Raiffeisen Bank через роботу в росії

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Чеське антитерористичне управління розпочало розслідування проти Raiffeisen Bank International (RBI) через роботу його дочірнього Райффайзенбанку в росії. Розслідування почали після скарги Асоціації прав громадян і підприємців.

Про це повідомляє Чеське телебачення.

Асоціація вважає, що фінустанова підтримує тероризм і фінансує агресію росії проти Україні, адже банк не вийшов із російського ринку та сплачує там великі податки.

Асоціація з прав громадян і підприємців подала аналогічні заяви до органів Австрії та Євросоюзу. Одночасно група клієнтів чеського Raiffeisen створила петицію з вимогою до банку піти з росії.

Австрійська банківська група RBI є найбільшим європейським банком, який продовжує працювати в росії. Для росії Райффайзенбанк системно значущий — за результатами 2021 року він посідав десяте місце за кількістю активів. Після повномасштабного російського вторгнення і санкцій банк став однією з ключових західних фінустанов у росії та продовжує працювати зі SWIFT. RBI мав намір відокремити російську дочірню компанію в окрему компанію до осені 2023 року, проте невідомо, на якій стадії цей процес.