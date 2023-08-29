Південна Корея виділила Україні рекордну допомогу

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Офіс президента України / Facebook

Південна Корея оголосила про фінансову допомогу Україні наступного року на 520 мільярдів вон ($393 мільйони), що у вісім разів більше, ніж цього року. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги включає $100 мільйонів на відновлення, понад $200 мільйонів на гуманітарну допомогу і ще $100 мільйонів через міжнародні організації. У липні президент Юн Сок Йоль оголосив, що його країна надасть цього року «великий обсяг військових поставок», не вдаючись до подробиць.

Цей крок зробили після того, як у липні президент Південної Кореї зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і погодився надати країні пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відновленні під назвою «Українська ініціатива миру та солідарності».