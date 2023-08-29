Емінем попросив кандидата у президенти США не використовувати його пісні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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wikimedia.org
Репер Емінем попросив кандидата в президенти США від Республіканської партії Вівека Рамасвамі не використовувати його пісні в передвиборчій кампанії. Кілька тижнів тому Рамасвамі виконав пісню Емінема "Lose Yourself" на заході у штаті Айова.
Про це повідомляє The New York Times.
Ліцензійний підрозділ звукозаписувальної компанії Емінема BMI проінформував Рамасвамі, що буде розглядати будь-яке виконання робіт Емінема в рамках кампанії Vivek 2024 як порушення і залишить за собою всі правові методи захисту.
На ярмарку Рамасвамі сказав губернатору Айови Кіму Рейнольдсу, що його улюбленою піснею для прощання була "Lose Yourself". Тоді звукооператор увімкнув її на великий гучності, а Рамасвамі взяв мікрофон і приєднався.
- Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2023 року. За посаду змагатиметься від демократів Джо Байден, письменниця Меріенн Вільямсон та адвокат Роберт Френсіс Кеннеді-молодший, від республіканців балотуються Дональд Трамп, колишній віцепрезидент Майкл Пенс, мер Маямі Френсіс Суарес, губернатор Флориди Рон Десантіс, постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі, підприємець Вівек Рамасвамі, сенатор Тім Скотт, губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, радіоведучий Ларрі Елдер, член Палати представників Вілл Герд, губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон і губернатор Північної Дакоти Дуг Буругум.