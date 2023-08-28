Ціни у $29 ніколи не існувало. Міністр оборони скликав пресконференцію, щоб пояснити закиди щодо закупівлі зимових курток

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Міністр оборони України Олексій Резніков скликав пресконференцію з приводу інформації журналістів про те, як нібито літні куртки стали зимовими. Він укотре наголосив, що розслідування неправдиве, і пояснив чому.

«Як мінімум, зимова форма відрізняється від літньої. Це можна подивитися. Поставлено було 180 тисяч одиниць. З яких 45 тисяч — знаходяться на складах. А 135 тисяч — у військовослужбовців ЗСУ. Це було зроблено минулого року, взимку. Відповідно, наші захисники та захисниці воювали в цій зимовій формі. Без жодних нарікань. Якби літня форма була вдягнена зимою, ми б точно про це дізналися — 140 тисяч людей про це б сказали», — заявив він.

Резніков підкреслив, що відповідний контракт з турецькою фірмою уклали ще у вересні минулого року — тоді й проплатили усе, і почались поставки.

«Дивний інвойс із цінами $29 турецькою мовою датований 9 грудня. Тобто, коли вже поставки відбулися. Пропозиція від цієї компанії була на $83 чи $85, що було вказано в контакті. Ціни у $29 ніколи не існувало», — наголосив міністр і додав, що журналісти не зверталися до нього з проханням прокоментувати інвойс про ціну $29.

Резнікова також запитали, чи говорив він із президентом Володимиром Зеленським про свою можливу відставку.

«98% нашого спілкування з президентом присвячено забезпеченню Збройних сил, та 2%, ну може 5% — це те, що ми будемо робити після перемоги, що таке двосторонні угоди безпеки, що таке «архітектура безпеки». Багато чого з ним обговорюємо, реформи, резонансні справи в тому числі, я йому даю своє пояснення, показую документи. У мене совість чиста», — наголосив він.